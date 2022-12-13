Закроют скважины для Европы: как Россия ответит на потолок цен на нефть

По мнению эксперта Георгия Бовта, ограничения Запада не окажут сильный вред на российскую экономику.

Механизм введения потолка цен на российскую нефть придет в действие с 19 января 2023 года. Россия не должна торопиться с реакцией на ограничения. Сейчас наиболее важно подготовить мощный и выгодный для страны ответ. О нюансах грядущих экономических рестрикций для «Российской газеты» рассказал журналист и политолог Георгий Бовт.

По словам эксперта, главное средство «давления» Запада — запрет финансовых операций. К примеру, Европейский союз ввел отказ страхования танкеров, перевозящих российское черное золото дороже ценового потолка.

Однако этот запрет не имеет особой силы — Россия просто остановит поставки нефти по контрактам с потолком цен.

«Российские власти не намерены поставлять нефть странам, присоединившимся к потолку цен, который Владимир Путин назвал „глупым“ и обещал указ, описывающий ответ. Скорее всего, там будет предусмотрен запрет на поставки нефти по контрактам, где упомянут „ценовой потолок“. Непонятно, будет ли там запрет на поставки странам, соблюдающим потолок, но осуществленные через посредников», — объяснил Георгий Бовт.

Тем не менее, подчеркнул политолог, дружественные страны (такие, как Китай и Индия) будут держать в уме этот «потолок» и просить для себя скидок. Есть и еще один нюанс — если придется сокращать нефтедобычу и консервировать скважины, то это обойдется дорого. Но существенных причин для паники нет, заверяет Бовт.

«Падение нефтяных доходов, конечно, усилит неопределенность в экономике. Возрастет угроза девальвации рубля. Однако, учитывая валютные ограничения и резкое падение импорта, платежный баланс у России пока еще достаточно сильный, что и поддерживает рубль. В долгосрочном плане негативные последствия могут, конечно, усилиться. Имеющийся запас прочности позволит российской экономике в среднесрочном плане выдержать испытания», — объяснил Георгий Бовт и добавил, что не стоит «падать раньше выстрела».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал указ президента Владимира Путина с ответом на потолок цен на нефть.