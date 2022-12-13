Появилось видео конфликта между Барецким и Данко накануне избиения

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры потасовки Стаса Барецкого и певца Данко в одном из баров Санкт-Петербурга.

На видео видно, что мужчины кричат друг на друга, сидя за столом. В какой-то момент Стас Барецкий вскочил на ноги и начал «показательно» избивать товарища. Неизвестно, действительно ли между мужчинами возник конфликт или все это было для развлечения.

Когда вся компания выходила рано утром из заведения, к Стасу Барецкому подошла группа из пятерых мужчин и начала провоцировать его на конфликт. Завязалась драка, после которой шоумена госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Также в момент потасовки у шоумена украли мобильный телефон и крупную сумму денег.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданном заявлении Стаса Барецкого на тему произошедшей драки. В своем избиении шоумен обвинил певца Данко и сказал, что нападавшие специально поджидали у входа в бар.