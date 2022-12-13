Данко проговорился о звонках прокуратуры после обвинения в избиении Барецкого

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 48

Данко заявил о звонках из прокуратуры после обвинений Барецкого в избиении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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На видео Стас Барецкий и Данко кричат друг на друга, а певец утверждает, что не знает шоумена. Неужели он скрывает правду о конфликте?

Певец Данко прокомментировал обвинения в свой адрес от Стаса Барецкого и заявил, что первый раз в жизни видит этого «персонажа». Свою сторону ситуации певец рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru, однако его слова не сходятся с видеодоказательствами.

11 декабря Стас Барецкий и Данко отдыхали в баре в центре Санкт-Петербурга. По завершению вечеринки Стас Барецкий у выхода из здания столкнулся с группой из пятерых мужчин, которые избили его и украли 120 тысяч рублей и мобильный телефон. В результате шоумена госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Спустя два дня после инцидента Барецкий обвинил в своем обвинении Данко. По словам пострадавшего, между ним и артистом возник конфликт, что заметили некие «люди Данко». По версии шоумена, либо они решили отомстить за товарища, либо он собственноручно подстроил нападение.

Более того: 5-tv.ru опубликовал видео с участием Данко и Барецкого, на котором они сидят за столом и кричат друг на друга.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Однако певец все отрицает и рассказывает версию, далекую от видео: никаких знакомых у него в Петербурге нет, на вечеринке он был «проездом» и Стаса Барецкого видел впервые, да и вообще шоумен «странный персонаж».

Кроме того, Данко «проговорился», что получает какие-то звонки из прокуратуры и ему нужно с этим «разобраться».

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента нападения на Стаса Барецкого.

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