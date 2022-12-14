Вера Брежнева уехала без мужа в Берлин и избавилась от обручального кольца

Вот уже несколько месяцев крепнет слух о расставании экс-солистки «ВИА Гры» с мужем и продюсером Константином Меладзе.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева перестала носить обручальное кольцо. Очередным фото в личном блоге певица лишь подкрепила слухи о расставании с мужем и продюсером Константином Меладзе. В течение нескольких месяцев поклонники и пресса обсуждают якобы появившиеся в браке звезд проблемы и назревающий развод. Сами супруги официальных заявлений на этот счет не делали, но для самых внимательных фанатов последний снимок Брежневой стал молчаливым подтверждением сплетен.

Артистка оказалась в сложной ситуации в связи с конфликтом на Украине. Она покинула Россию, выразив протест политике страны, работала волонтером и в соцсетях поддерживала соотечественников. Но многие жители Незалежной не приняли жестов певицы Брежневой, так как в прошлом она отказывалась даже называть себя украинской певицей. Вся ее карьера была построена в РФ. После девяти месяцев творческого перерыва исполнительница снова вышла на сцену. Сборы с ее концерта были направлены на благотворительность.

Брежнева не показывает супруга в соцсетях несколько месяцев. Фото: Instagram* / ververa

Сейчас Брежнева активно публикует фото из путешествия в Берлин. Она посещает выставки, гуляет по украшенным к рождеству улочкам, встречается с друзьями. Говорит, близких, бежавших от боевых действий, теперь можно встретить в любом уголке мира. Вместе с ними артистка загадывает только одно рождественское и новогоднее желание — о мире.

Слухи о разводе Веры Брежневой с Константином Меладзе облетели Сеть еще несколько месяцев назад. Этого факта знаменитости не подтвердили, однако теперь скрывать очевидное уже нет смысла, считают наблюдательные фанаты.

Накануне в сторис Брежнева разместила селфи в отражении зеркала. Несмотря на демонстративно отсутствующее обручальное кольцо, выглядела певица веселой, лучезарно улыбалась. Как говорила прежде сама артистка, последние события заставили ее по-другому смотреть на собственную жизнь. Теперь звезда старается приносить пользу людям, выглядеть просто, не скрывает морщин макияжем, не закрашивает седину в волосах.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вера Брежнева расплакалась на сцене во время первого за долгое время концерта в Латвии.

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