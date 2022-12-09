«Я — Вера, и я — украинка»: Брежнева публично разрыдалась на концерте в Латвии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 40

Брежнева публично разрыдалась на концерте в Латвии

«Я — Вера, и я — украинка»: Брежнева публично разрыдалась на концерте в Латвии

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Знаменитость сбежала из России на фоне спецоперации. Поддерживать страну, где зарабатывала миллионы, она отказывается.

Певица Вера Брежнева впервые вышла на сцену после девятимесячного перерыва и…расплакалась. Во время выступления знаменитость не смогла сдержать слез, говоря о том, что она — украинка. Знаменитость сбежала из России на фоне спецоперации. Поддерживать страну, где зарабатывала миллионы, она отказывается. Правда, вспомнила об украинских корнях, когда что-то стало не устраивать.

По словам звезды, долгое время она не могла выйти на сцену из-за морально тяжелого состояния. Впрочем, жажда заработка сделала свое дело. Видео со слезами Брежневой уже разошлось по Telegram-каналам.

Напомним, что экс-солистку группы «ВИА Гра» Веру Брежневу на фоне слухов о разладе в семье с композитором Константином Меладзе заподозрили в интересном положении. Артистка дала небольшой концерт в Риге. Выйти на сцену она предпочла в платье свободного кроя. Хотя раньше любила демонстрировать публике стройную фигуру.

На опубликованных в сети кадрах с концерта артистка в светлом струящемся платье, которое скрывает фигуру. Со стороны кажется, будто Брежнева или набрала лишние килограммы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вера Брежнева на фоне слухов о разводе поздравила мужа с годовщиной знакомства.

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