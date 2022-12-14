ВСУ не скрыться от быстрых Су-35: лучшее видео из зоны СВО РФ за день

|
Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 47

МО РФ опубликовало видео боевой работы экипажей Су-35 ВКС РФ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Посмотрите, как экипажи проводят воздушное патрулирование, а МРК «Одинцово» выполняет артстрельбы.

Читайте также

Российские войска уничтожили скопление ВСУ и наемников на купянском направлении

В Минобороны РФ предоставили кадры боевой работы экипажей многоцелевых истребителей Су-35 в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Пилоты совершили воздушное патрулирование в заданном районе и прикрывали самолеты штурмовой и вертолеты армейской авиаций при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ. При обнаружении цели, экипажи идентифицировали ее, как самолет националистов, и уничтожили ее ракетным вооружением.

Тем временем экипаж малого ракетного корабля (МРК) Балтийского флота «Одинцово» во время выхода в море выполнил артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. В качестве воздушных мишеней были использованы специальные осветительные снаряды. На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены помехи. При подходе на рубеж ведения огня, из корабельного комплекса АК-176МА была уничтожена условная мишень.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ возле Константиновки в ДНР.

Тема:
Спецоперация
14 дек
Пушилин оценил весь нанесенный ущерб ДНР Украиной
14 дек
Макрон сообщил о выделении Украине миллиарда евро по итогам конференции в Париже
14 дек
Националистка ВСУ оскорбила жителей села под Артемовском: «Сепарня просто!»
14 дек
Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» стал лауреатом премии общества «Знание»
14 дек
Как спецоперация подняла престиж российской армии — мнения экспертов
13 дек
В одном строю с Россией: почему Белоруссия откроет второй фронт на Украине
13 дек
Кириенко: более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО
13 дек
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ возле Константиновки в ДНР
13 дек
Российская армия за сутки отразила три контратаки ВСУ на донецком направлении
13 дек
Кириенко рассказал о героизме волонтеров в зоне спецоперации
-5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.21
0.44 66.70
0.43
Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год

Последние новости

7:30
«Ничего не загадываю»: Лолита рассказала, как часто советуется с астрологом
7:29
Пентагон отрицает продажи Javellin в Африку, переданных Украине Западом
7:20
Актер Миронов о сексе и алкоголе в паре: «Это способ выяснения отношений»
7:11
Пятерым россиянам грозит тюрьма в США по обвинению в поставке оружия
7:02
Ввели в заблуждение власти Израиля: Галкина* и Пугачеву могут лишить гражданства
6:51
Освобожденный бизнесмен Бут планирует в Новый год путешествие по России

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
СВО подняла престиж Российской армии и наших военных — эксперты
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023