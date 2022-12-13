Российские войска уничтожили скопление ВСУ и наемников на купянском направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Минобороны сообщило об уничтожении скопления ВСУ и наемников на купянском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Потери украинских войск составили не менее 40 боевиков убитыми.

Российская артиллерия нанесла массированный удар по местам скопления и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что в результате удара были уничтожены более 40 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планомерном наступлении российских войск в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что российские войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, о чем свидетельствуют поражения и огромные потери ВСУ на многих фронтах.

В частности, стало известно о больших потерях украинских войск на купянском и краснолиманском направлениях: только за сутки там было уничтожено около 70 боевиков и скопление военной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боеготовности войск. По данным Минобороны республики, проверка будет комплексной, войскам предстоит как можно быстрее выдвинуться в назначенные районы.

Тема:
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