Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ возле Константиновки в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Минобороны: уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Константиновки в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Ударом ВКС также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня.

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в районе Красного Лимана в результате удара Военно-космических сил (ВКС) РФ была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня украинских войск. Также сообщается, что российские средства ПВО за сутки сбили два беспилотника возле Житловки и Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

«Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Первомайск в ЛНР и противорадиолокационная ракета HARM в районе населенного пункта Макаровка Херсонской области», — сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В этот же день Минобороны Белоруссии объявило о внезапной проверке боевой готовности войск по поручению президента республики Александра Лукашенко. В ведомстве уточнили, что запланированы комплексные мероприятия, в ходе которых войска выдвинутся в назначенные районы для их инженерного оборудования, организации обороны и наведения мостов через реки Неман и Березина.

Ранее 5-tv.ru показал видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВДВ РФ в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Тема:
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