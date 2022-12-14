Освобожденный бизнесмен Бут планирует в Новый год путешествие по России

Как собирается провести первые за полтора десятилетия новогодние праздники в России Виктор Бут? Освобожденный из американской тюрьмы бизнесмен рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям», что запланировал путешествие в Новый год.

«Провести праздники, просто побыть простым человеком. Обязательно поехать, конечно, в Питер. Там провести время, съездить в другие места. Очень хочу попасть на Камчатку: для меня поездка на Камчатку была бы намного более интересной, чем куда-либо на этот вонючий, извините, Запад», — рассказал бизнесмен.

Виктор Бут был обменян на Бриттни Грайнер 8 декабря по договоренности между Москвой и Вашингтоном. В США его признали виновным в торговле оружием и поддержке террористов, местные СМИ представили россиянина «продавцом смерти», «самым опасным русским» и обеспечили ему славу оружейного барона.

Долгие годы РФ искала пути возвращения своего гражданина. Сейчас Бут в Москве с супругой Аллой. Он планирует поправить здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Telegram начали появляться фейковые каналы от имени Виктора Бута.