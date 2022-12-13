«Это невозможно»: жена Виктора Бута заявила, что он не заводил Telegram-канал

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22

Жена Виктора Бута опровергла сообщения СМИ о Telegram-канале

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Оказалось, что у Виктора Бута все настолько плохо со здоровьем, что он физически не смог бы завести социальную сеть.

Российский предприниматель, а с недавнего времени и член партии ЛДПР Виктор Бут, как оказалось, не создавал никакого Telegram-канала. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала его жена Алла Бут.

«Виктор никаких официальных Telegram-каналов и никаких соцсетей не заводил. Причин много: во-первых, он не освоил пока ни Android, ни какие-либо гаджеты — у него обычный кнопочный телефон. Во-вторых, при его состоянии здоровья и истощении он не смог бы вообще ничего писать. Физически просто не может. В-третьих, у него настолько село зрение, что он просто не видит текста», — заявила она.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Бут завел страничку в социальной сети и даже написал несколько постов. Один из которых разошелся по всему Интернету. В нем Виктор заявлял о пытках в американских тюрьмах и о том, что он обеспокоен судьбой российского IT-специалиста Евгения Никулина и сделает все, чтобы тот вернулся на родину.

Виктор Бут был арестован весной в 2008 году в Таиланде по несправедливому обвинению, которое в РФ сочли провокацией. Российский бизнесмен был экстрадирован в Америку и приговорен к двадцати пяти годам тюрьмы за «заговор против интересов США».

8 декабря 2022 года, после долгих переговоров между дипломатами обеих стран, РФ наконец удалось добиться своего, и Бут был обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за попытку контрабанды наркотических веществ в России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как возвращенный из США Виктор Бут поддержал спецоперацию на Украине.

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