В России могут возобновить проверки бизнеса из-за частых пожаров в стране

В Госдуме попросили главу МЧС Александра Куренкова возобновить регулярные проверки бизнеса на соблюдение правил пожарной безопасности. Как пояснил «Известиям» автор инициативы, парламентарий Анатолий Выборный, в России в последнее время горят большие бизнес-объекты, в которых не было проверок МЧС.

В одном только Подмосковье за последнее время сгорело три крупных торговых центра, где никто не осматривал систему пожарной безопасности. Мораторий на проверки был введен 10 марта до конца этого года. А в октябре его продлили и на следующий.

Речь идет о всех плановых инспекциях, в том числе проверках МЧС, Роскомнадзора или трудовой инспекции. Внеплановые можно проводить, но только при наличии жалоб.