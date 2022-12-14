В России могут возобновить проверки бизнеса из-за частых пожаров в стране

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Мораторий на проверки был введен 10 марта до конца этого года.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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В Госдуме попросили главу МЧС Александра Куренкова возобновить регулярные проверки бизнеса на соблюдение правил пожарной безопасности. Как пояснил «Известиям» автор инициативы, парламентарий Анатолий Выборный, в России в последнее время горят большие бизнес-объекты, в которых не было проверок МЧС.

В одном только Подмосковье за последнее время сгорело три крупных торговых центра, где никто не осматривал систему пожарной безопасности. Мораторий на проверки был введен 10 марта до конца этого года. А в октябре его продлили и на следующий.

Речь идет о всех плановых инспекциях, в том числе проверках МЧС, Роскомнадзора или трудовой инспекции. Внеплановые можно проводить, но только при наличии жалоб.

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В России могут возобновить проверки бизнеса из-за частых пожаров в стране

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