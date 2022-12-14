В России отмечают столетие со дня рождения создателя лазера Николая Басова

Возможности изучения космоса, а еще сотни других привычных нам вещей, вроде телевидения, интернета или банального заказа такси, — все это было бы невозможно без научных открытий легендарного советского ученого, лауреата нобелевской премии по физике Николая Басова. Сегодня — сто лет со дня его рождения. О том, как его открытия и сегодня продолжают научный прогресс, Георгий Гривенный.

Директор Физического института Академии наук очень просто — без длинных и сложных формул — объясняет нам, кто такой его великий предшественник — академик Николай Басов. С утра вы включили телевизор или вышли в интернет. Например, в такси, по дороге на работу. Или заказали доставку завтрака через курьерскую службу. Без прорывных научных открытий Басова — лазерных установок — все эти ставшие уже обыденными сервисы были бы просто невозможны.

«Когда мы пользуемся сервисами доставки, сервисами такси, мы не очень понимаем, что это система спутников, которые вращаются вокруг Земли. А на спутниках стоят точные стандарты частоты, которые невозможно было создать без идеи Николая Басова. Мы привыкли получать информацию через интернет, смотреть фильмы, но через каждые несколько десятков километров стоит лазерный усилитель, который изначально был заложен Николаем Басовым», — говорит директор Института физики Академии наук Николай Колачевский.

«Квантовую революцию», которую в истории — по степени научного величия — принято сравнивать с изобретением радио или открытием электромагнитного излучения, совершили советские физики Николай Басов и Александр Прохоров. Второй был старше и опытнее. Он взял Басова к себе в лабораторию, пообещав военному взамен «синхротрон» — редчайший тогда прибор. Как сам признавался, «обменял железо на гения».

Сначала мечтавший стать хирургом Басов в военно-полевом госпитале успел даже сделать самостоятельную операцию по удалению аппендицита, который и после демобилизации уже в физике прогрессировал фантастическими темпами. В 31 год он стал кандидатом наук, в 35 — уже доктором. Вместе с Прохоровым они создают первый квантовый генератор — мазер, а потом переходят к лазеру. Разница в том, что первый работает с микроволнами, а второй — с оптическим спектром. За эти открытия в 1964-м Басов и Прохоров, вместе с американцем Таунсом, который работал над этой же темой параллельно, получают Нобелевскую премию.

За фундаментальные исследования в 1964-м году в Швеции король торжественно вручал Нобелевские премии.

«Удалось создать квантовые генераторы и применить их сначала в микроволновом, а потом и в оптическом диапазоне. Одним из рекордов является их мощность: удается генерировать колебания порядка миллиардов ватт, правда, за очень короткие промежутки времени», — говорит академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике 1964 года Николай Басов.

Нашей съемочной группе удалось прикоснуться к истории: в день столетия создателя лазера мы первыми попали в рабочий кабинет Николая Басова, пустующий после его смерти.

«В рабочем кабинете Николая Басова все максимально аутентично, словно он его вчера покинул. Подарки, в том числе макет лазерной установки. Знаковая табличка: „Директор института Басов принимает по личным вопросам“. А это еще один важный прием — у шведского короля, во время вручения Нобелевской премии. И знаменитое фото: нобелевские лауреаты — Басов, Таунс и Прохоров, запечатленное в этом же кабинете», — говорит обозреватель «Известий» Георгий Гривенный.

Но, как вспоминают коллеги, лазер мало было создать — его надо было «продвинуть в производство». Николай Басов строил по всей стране «лазерные филиалы» своего института.

«Вот все, что вы видите, — цифровые камеры, компьютеры — все это сделано с помощью лазерного луча. И другого способа нет сделать вот эти чипы сегодняшние, которые делаются с разрешением в несколько нанометров», — отмечает сотрудник ФИАНА и лаборатории Басова с 1970 года Иван Ковш.

Современная медицина тоже невозможно без открытия Басова: лазерами делают операции на глазах, вырезают раковые опухоли, корректирующую пластику и стоматологию без лазеров тоже невозможно представить. Лазерное наведение сажает самолеты, и за оборону России тоже во многом отвечает. Новейшая лазерная установка «Пересвет» скоро должна заступить на боевое дежурство. Да и физики всего мира до сих пор получают Нобелевские премии именно «на багаже Басова».

«Девять нобелевских премий по физике непосредственно опираются на работы Николая Басова», — отмечает директор Института физики Академии наук Николай Колачевский.

Да и научная сенсация последних дней — заявление американских ученых о начале термоядерного синтеза с помощью лазера — это тоже гипотеза Басова, 1961-го года. «Лазерный академик» ушел из жизни 21 год назад, а его идеи до сих пор работают, сохраняя имя Николая Басова на скрижалях научной вечности.