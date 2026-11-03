Внезапное вегетарианство и «чистое питание»: что может быть сигналом РПП

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Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

По словам эксперта, важно вовремя обратиться за квалифицированной помощью.

Как выявить РПП у близкого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ряд изменений в пищевых привычках близких могжт указывать на развивающееся заболевание — РПП (расстройство пищевого повидения — Прим.ред.) Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева РИА Новости.

«Среди красных флагов, указывающих на возможное развитие РПП у близкого человека, являются внезапное вегетарианство, сыроедение, полный отказ от сахара или глютена. Насторожить могут и чрезмерное увлечение детоксом, а также активное использование терминов «чистое питание» и «токсины», — утверждает она.

По словам диетолога, важно уделять внимание на то, не закрылся ли человек от окружающего мира, нет ли у него депрессивного состояния, не стал ли он более раздрадительным и не нарушел ли режим сна.

По словам эксперта, важно вовремя обратиться за квалифицированной помощью.

«РПП является серьезным психическим заболеванием, которое разрушает не только физическое здоровье, но и личность человека», — пояснила Лебедева.

Какие кажущиеся здоровыми привычками тоже сигнализируют о заболевании рассказывала 5-tv.ru клинический психолог, специалист по лечению РПП Ирина Ушкова. Список длинный — например, о расстройстве пищевого поведения может говорить постоянная проверка веса чаще, чем раз в день.

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