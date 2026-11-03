«Второй раз я уже не хочу»: Сергей Дружко об опыте присутствия на родах

Сергей Дружко рассказал об опыте присутствия на родах жены

Актер и телеведущий Сергей Дружко рассказал, должен ли отец присутствовать во время родов. Своим мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на съемках сериала «Роддом».

«Должен, мне кажется, не та формулировка, я думаю, что согласие в этом находят муж и жена, или там мама и отец, да. Все по-разному переживают этот опыт. У меня был тоже своеобразный. Но это был первый мой опыт, и последующие я уже не стал испытывать судьбу и отказался от этой возможности», — отметил Дружко.

По словам актера, что увидеть ребенка в первый раз лучше после того, как его помоют.

«Это стресс, это большой стресс, это стресс для мамы, но мама в процессе, и ею занимаются, а папа, вот мной там никто не занимался. Поэтому я белел, краснел, интересные я испытывал эмоции, которые никогда в жизни не испытывал. За это я благодарен этой ситуации. Но второй раз я уже не хочу. И третий тоже не хотел, потому что лучше, когда ты видишь чадо свое уже вот, он помытый, запелененный, на тебя глазками смотрит, молчит, и ты с ним начинаешь здороваться», — рассказал он.

Напомним, что у Сергея Дружко трое сыновей. Старший, Евгений, родился в 2006 году в браке с Мариной Сосненко. После развода суд оставил мальчика с отцом. Второй сын, Платон, появился на свет в 2014 году в браке с актрисой Ольгой Чурсиной. После развода Платон остался с матерью и, по словам Сергея, не поддерживает контакт с отцом и братьями. Младший, Михаил, родился в 2017 году в третьем браке — с Еленой Ярославцевой. Пара оформила брак в феврале 2017-го, а в июле того же года родился Михаил.

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