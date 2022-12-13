«Я выдержала все»: Анастасия Волочкова сорвалась с высоты и получила травму

Знаменитости пришлось выступать перед тысячей зрителей с больной рукой.

Балерина Анастасия Волочкова получила серьезную травму на репетиции одного из спектаклей, о чем подробно рассказала 5-tv.ru в эксклюзивной беседе.

«Я сорвалась с полотен и упала, и у меня на локте огромный синяк», — призналась балерина.

Волочкова отметила, что это не помешало ей выступить в спектакле и сделать все на высшем уровне. К слову, зрителей на шоу было больше, чем планировалось.

«Тем не менее, я на спектакле выдержала все, сейчас у меня, получается, большая такая травма», — сказала знаменитость.

По ее словам, репетиции продолжались неделю. Тяжелые ежедневные нагрузки не проходят бесследно для здоровья артистов балета — Волочкова неоднократно публиковала в соцсетях фотографии своих изувеченных стоп. Экс-прима Большого театра ежедневно разминается, репетирует и активно выступает.

Недавно Волочкова жаловалась на боли в спине из-за репетиций, а также на то, что не может носить лодочки. По ее словам, натруженные стопы и их хруст просто лишили ее этой возможности, поэтому балерина отдает предпочтение более удобной обуви. Она выглядит странно по мнению ее подписчиков, за что часто становится объектом насмешек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова раскрыла подробности о своем новом избраннике.