Анастасия Волочкова раскрыла подробности о своем новом избраннике

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 779

Избранником Анастасии Волочковой стал мужчина в костюме Деда Мороза

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Оказывается, кадры с молодым человеком балерина ранее публиковала в своем блоге.

Балерина Анастасия Волочкова утопает в любви и эйфории — это связано с ее новыми отношениями. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru знаменитость призналась, кто стал ее любимым человеком. Но информацию о замужестве не подтвердила.

«Я свою личную жизнь никому не освещаю, у меня действительно появилась любовь в моей жизни. Я даже в Instagram* вот написала про Деда Мороза, но вам первым скажу: под нарядом этого Деда Мороза как раз и есть тот мой любимый человек», — разоткровенничалась балерина в разговоре с 5-tv.ru.

Она ранее публиковала в своем профиле видео со сказочным гостем, который явился в ее дом с подарками.

Анастасия Волочкова с таинственным избранникомАнастасия Волочкова с таинственным избранником. Фото: Instagram* / volochkova_art

«Этот Дед Мороз оказался самым счастливым и, верю, судьбоносным в моей жизни», — подписала Волочкова кадры с избранником.

Выяснилось, что таинственный незнакомец давно искал встречи с Волочкой, приходил на ее выступления и спектакли.

«Когда я поведаю эту душещипательную историю, вы будете очень впечатлены и удивлены. А я счастлива. Мое сердце теперь наполнено светом и радостью! Теперь я еще раз убедилась в том, что чудеса случаются, если в них верить!» — написала балерина под публикацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова рассказала о самом трогательном подарке в своей жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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