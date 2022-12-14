Падающий торт и несколько недель на подготовку: тайны свадьбы Джигана и Оксаны

Знаменитости десять лет мечтали о масштабном мероприятии в честь их любви.

Два дня назад рэп-исполнитель Джиган женился на модели Оксане Самойловой. Это была пышная свадьба, в которой принимали участие звездные гости и дети знаменитой пары. Звезды устроили мероприятие в честь десятилетия своего законного брака. Супруга вокалиста так долго ждала этого, ведь хотела устроить грандиозный праздник на всю жизнь. Однако такое веселье очень «кусается» в ценовом диапазоне, поэтому знаменательный день состоялся только в этому году.

Последние месяцы Оксана таинственно интриговала поклонников, анонсируя небольшие «спойлеры» о предстоящей свадьбе. В итоге фанаты с нетерпением ждали торжественного мероприятия вместе со счастливой невестой. Праздник удался на славу: потрясающий первый танец, десятки селебрити, интересный сценарий и неожиданные повороты. Примечательно, что такую красоту организовали всего за несколько недель до дня Х.

«Мы впервые пообщались на тему свадьбы в конце сентября, потом они взяли паузу из-за известных событий. Очень переживали, что не будет гостей, так как все разлетелись по разным странам и городам. Но по возвращении с отдыха, 10 ноября, пара все-таки решила отметить торжество. У нас на подготовку было меньше месяца», — заявила организатор свадебного праздника Марина Эпро в беседе с изданием StarHit.ru.

Все основные переговоры по поводу мероприятия велись с Оксаной. Именно она придумала большую часть идей и вместе с хореографами придумывала танец жениха и невесты. По словам Эпро супруга Джигана является невероятно творческим человеком, поэтому для такой артистки были важны особенные мелочи.

«Мы записывали детей в студии за один вечер, все прошло достаточно легко, никто не капризничал. Но на самом деле, то, что они говорили — было сюрпризом для пары: мама и папа не знали, какой текст мы подготовили», — объяснила организатор веселья.

Самым необычным сюрпризом для новобрачных оказался падающий десерт. По сценарию в день свадьбы должен быть огромный торт, однако фигурки с избранниками расположились слишком высоко. Это оказалось неспроста, ведь когда сладкое удовольствие вынесли в зал, то многоярусное лакомство начало опускаться, будто не держится на посуде.

«Из-за того, что десерт высокий, пара не могла достать до своих фигурок. Мы придумали этот эффект, и все удалось: у гостей замерло сердце, получился сопереживательный момент. Пара ничего об этом не знала, ведущий тоже», — сообщила Марина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, откуда у Джигана и Самойловой деньги на вторую свадьбу.