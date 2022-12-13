Концерты и реклама: откуда у Джигана и Самойловой деньги на вторую свадьбу

Звездная пара решила совместить приятное с полезным и провести торжество в честь годовщины брака в прямом эфире.

Джиган и Оксана Самойлова сыграют роскошную свадьбу в честь десятилетней годовщины со дня вступления в законный брак. Тогда у пары не было средств на пышное торжество, и сейчас они восполняют этот пробел в своей семейной жизни.

О том, откуда у звездной семьи столько денег на подобные прихоти, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснил продюсер Дмитрий Ашуров.

По его словам, Джиган и Самойлова много лет показывают публике красивую гламурную жизнь, которая требует больших затрат.

«В семье Джигана и Самойловой большие траты, и они много лет показывают, что они живут красиво, гламурно, семейно. Что касается заработка — смотрите, тут очень важный момент, конечно, может быть, в прошлом он писал саундтреки для фильмов, мультфильмов, но, исходя из трат семьи Джигана, как мы видим в общедоступной информации, те деньги, которые были заработаны тогда, они бы уже потратились. Конечно, у него есть концертная деятельность, Самойлова — блогер популярный, на чем зарабатывает хорошие средства. Это отсюда идет, то есть не отголоски прошлого», — объяснил Ашуров.

К слову, звездная пара решила показать свою свадьбу онлайн — с выступлениями известных артистов и популярными ведущими. По мнению продюсера, так Джиган и его супруга решили совместить приятное с полезным — отметить годовщину и заработать на этом денег.

«Тут, конечно, основная часть идет от рекламы, на сегодняшний день что они продают. Они очень активно ведут светскую, гламурную жизнь, медиажизнь, вот отсюда и заработки», — пояснил Ашуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова показала свадебный наряд весом 28 килограммов.