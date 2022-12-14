«Лакомый кусочек»: почему для Финляндии важно сотрудничать с Россией

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21

Финский журналист Хейсканен заявил о готовности финских бизнесменов к сотрудничеству с РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Хельсинки стараются выразить антироссийскую позицию, но не все так однозначно.

Обыкновенные финские предприниматели считают российский рынок привлекательным для бизнеса. Многие предприниматели из этого государства анонимно приезжают в Москву или Санкт-Петербург, посещают выставки и строят планы касательно РФ. Об этом сообщил финский журналист Кости Хейсканен, комментируя недавнее заявление президента Финляндии Саули Ниинисте о важном продолжении сотрудничества с нашей страной.

«Сейчас видна тенденция, что новые бизнесмены готовы рассматривать предложения и также предлагать свои товары для российских покупателей и не отказываться от лакомого кусочка, которым всегда Россия была для Финляндии», — заявил он в беседе с 5-tv.ru.

В том числе Хейсканен объяснил, что европейское государство страдает из-за отсутствия российских туристов. Раньше россияне часто приезжали в финские города и были готовы платить за выставки, интересные мероприятия и развлекательные программы. Теперь многие компании закрылись, ведь потенциальных клиентов стало в разы меньше.

При этом журналист не понимает, почему на финского лидера посыпалась критика, якобы глава Финляндии сделал «опрометчивое высказывание». Ниинисте в своем заявлении лишь отметил большую протяженность общей границы с РФ и давнюю историю, связывающую обе страны. Это послужило весомым поводом для возобновления сотрудничества.

Ранее 5-tv.r ru публиковал мнение Хейсканена о совете финских властей испражняться в пакеты.

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