Родные отвернулись от Меган Маркл и Принц Гарри после фильма о королевской семье
Кинокритики низко оценили документальный фильм о королевской семье от Меган Маркл и принца Гарри
Фото: www.globallookpress.com / Ddp
Таблоиды со всего мира очень жестко реагируют на новый сериал о Меган и Гарри.
Сразу после выхода ожидаемого документального фильма «Гарри и Меган» влюбленные превратились в настоящих изгнанников.
Критики называют фильм скучным, а откровения Гарри и Меган вновь привели к ее разладу с отцом, намекам на расизм и нападкам британских таблоидов на актрису.
К примеру, издание Deadline, убеждено в том, что самая достойная реакция к фильму — молчание. В нем нет никакой интриги, а просто рассказывается милая история любви с архивными кадрами из путешествий.
«Оправдает ли документальный фильм о Меган и Гарри его ожидания? Что ж, в течение первых пяти минут мы видели Меган без макияжа, с волосами, завернутыми в полотенце, плачущую в камеру своего телефона — так что я скажу «да», — написал один из зрителей.
Журналиста Financial Times Генри Мэнса больше разочаровала пресность документального фильма Сассекских, от которого ждали взрывных и эксклюзивных историй о жизни в семье Виндзоров.
На днях британские политики вообще попросили принца Гарри и Меган Маркл не присутствовать на коронации Карла из-за скандального документального сериала.
Опрос также показал, что почти половина британцев считают, что Гарри и Меган должны лишить королевских титулов, а 42% отметили, что Гарри больше не должен быть в очереди на престолонаследие.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Маркл заподозрили в подражании покойной принцессе Диане: все ради Гарри?
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