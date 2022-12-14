«Фатальные последствия»: почему ветрянку нельзя лечить «зеленкой»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 135

Хирург Сергиенко рассказал, почему нельзя лечить ветрянку у детей «зеленкой»

«Фатальные последствия»: почему ветрянку нельзя лечить «зеленкой»

Фото: Смирнов Владимир / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Многие родители даже не представляют, насколько опасно лечение кожных высыпаний синтетикой.

Даже в современном мире многие родители используют «зеленку» для лечения сыпи при ветряной оспе. Однако ее использование может замаскировать возможное воспаление кожи у ребенка. Об этом рассказал детский хирург первой категории Максим Сергиенко в беседе с изданием «Газета.ру».

«Папулы и пузырьки сопровождаются зудом, из-за которого дети их расчесывают и могут занести инфекцию в кожу, это чревато развитием тяжелых ветряночных абсцессов и флегмон, которые быстро прогрессируют в ослабленном организме и могут приводить к фатальным последствиям. Первым признаком инфицирования сыпи является покраснение кожи вокруг корочки, а если этот элемент обработан „зеленкой“, то это просто не видно, потому что все зеленое», — предупредил эксперт.

По словам специалиста, самый серьезный симптом инфицирования сыпи — это покраснение кожи вокруг практически зажившей корочки. Если это место обработать «зеленкой», то автоматически вся краснота закрашивается и ранку просто-напросто не видно.

Для обработки Сергиенко порекомендовал использовать болтушку с цинком, которая не щиплет, но хорошо подсушивает, легко смывается водой и обладает хорошим бактерицидным действием. Также для уменьшения зуда можно использовать антигистаминные препараты с седативным эффектом.

Как ранее писал 5-tv.ru, невролог рассказала об опасности ветрянки у взрослых.

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