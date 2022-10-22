Невролог рассказала об опасности ветрянки у взрослых

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 8

Невролог Демьяновская: вирус ветряной оспы у взрослых ведет к опоясывающему лишаю

Невролог рассказала об опасности ветрянки у взрослых

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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По словам эксперта, тяжелее всего болезнь переносят люди старше 50 лет.

Взрослые могут заболеть ветряной оспой (в простонародье «ветрянка»), если ослаблен иммунитет. Также он может привести к опоясывающему лишаю. Об этом рассказал врач-невролог Екатерина Демьяновская.

«После выздоровления у человека формируется пожизненный иммунитет к ветряной оспе, но вирус не исчезает бесследно: он „прячется“ в нервных узлах и навсегда остается в организме в „спящем“ виде. При ослаблении иммунной системы вирус может реактивироваться, направиться по крупным нервам к коже и привести уже к другому серьезному заболеванию — опоясывающему лишаю», — рассказала эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, такие случаи могут быть у людей, которые старше 50 лет, а также пациентов, которые принимают иммунодепрессанты. Также это касается тех, кто болеет ВИЧ или онкологией.

Врач отметила, что у взрослых ветрянка проходит тяжелее и дольше. чем у детей. Специалист уточнила, что может развиться ветряночный минингоэнцефалит с отеком и воспалением мозговых оболочек, ветряночной пневмонии и поражением сердца.

Также ветряная оспа опасна во время двух первых триместров беременности, потому что есть высокий риск формирования множественных пороков развития плода. В третьем триместре вирус может вызвать преждевременные роды, а появление ветряной оспы за несколько дней до родов опасно развитием тяжелой формы инфекции у новорожденного и даже летальным исходом.

Демьяновская указала, что если человек не болел в детстве ветрянкой или не помнит, была ли она у него, то ему нужно сдать анализ на антитела IgG к вирусу варицелла зостер. В том случае, если будет низкий титр или отсутствие антител, лучше всего вакцинироваться.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач рассказал, в каком возрасте тяжелее всего люди переносят ветрянку.

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