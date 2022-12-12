Пригожину несладко живется с Валерией: «Тогда ищи кого-то другого!»

Народная артистка вспомнила, как супруг и по совместительству продюсер убеждал ее сняться для мужского журнала.

Певица Валерия отвергла множество идей и предложение своего мужа и продюсера Иосифа Пригожина. Шоумен придумывал разные способы продвижения для возлюбленной, но ее твердые принципы оставались нерушимы несмотря на самые страстные уговоры. Об этом народная артистка рассказала 5-tv.ru за кулисами концерта группы «Земляне».

Стоит отметить, в далеком 2008 году Пригожин сумел убедить супругу принять участие в откровенной фотосессии для мужского журнала. Так хотел мужчина показать всему миру красоту своей ненаглядной, а его вторая сущность заранее жадно считала подскочившие рейтинги исполнительницы. Но сексуальные фото в минимальном комплекте одежды — исключение.

«Столько было всякого хулиганства, которое я отвергала… Он говорит, что ему со мной очень тяжело. Ну извините, тогда ищите кого-то другого! Я человек с определенными какими-то взглядами, своим стержнем. Если я вдруг начну сейчас что-то вытворять, то это будет неорганично и все вокруг будут недоумевать, мол, совсем ку-ку? Понимаю, что сейчас время какого-то бесконечного хайпа, но хайп хайпу рознь», — заявила Валерия.

Ради съемки для журнала в том самом 2008-м певица с мужем и знаменитым фотографом Антуаном Вергла отправилась в Таиланд. Несчастный художник тогда простыл, но не бросил работу даже при температуре 40 градусов. Как рассказывала Валерия, раздеться супруг ее убедил, но не слишком. Исполнительница заранее настояла на предельно «приличных» фото, но с четким посылом — и после 40 лет, и после рождения трех детей женщина может и должна оставаться привлекательной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Валерия отказалась брать фамилию Пригожина после замужества.