В России могут начать переселять людей из ветхого жилья в арендные квартиры
Платить придется, например, 700 рублей в месяц.
Фото, видео: Ленц Артем / ТАСС; 5-tv.ru
Жильцов из аварийных домов предложили расселять в арендные квартиры. Они будут сдаваться на льготных условиях с правом выкупа, пишут «Известия».
Платить придется, например, 700 рублей в месяц. Такую инициативу рассматривают в Минстрое.
Сейчас новые квартиры выдают бесплатно или же люди могут взять деньги. Но число аварийных домов растет быстрее, чем их успевают расселять. А компенсации не всегда хватает на покупку, отмечают эксперты.
Также есть идея, давать новое жилье взамен аварийного с доплатой за разницу в цене. При этом долг можно будет погасить в рассрочку за 15 лет. Пока это только проект.
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