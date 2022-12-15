В России могут начать переселять людей из ветхого жилья в арендные квартиры

Эфирная новость 39

Платить придется, например, 700 рублей в месяц.

Фото, видео: Ленц Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Жильцов из аварийных домов предложили расселять в арендные квартиры. Они будут сдаваться на льготных условиях с правом выкупа, пишут «Известия».

Платить придется, например, 700 рублей в месяц. Такую инициативу рассматривают в Минстрое.

Сейчас новые квартиры выдают бесплатно или же люди могут взять деньги. Но число аварийных домов растет быстрее, чем их успевают расселять. А компенсации не всегда хватает на покупку, отмечают эксперты.

Также есть идея, давать новое жилье взамен аварийного с доплатой за разницу в цене. При этом долг можно будет погасить в рассрочку за 15 лет. Пока это только проект.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.36
0.15 67.45
0.75
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 декабря

Последние новости

9:20
«Атаки и тревоги»: после рождения сына Савельевой понадобилась помощь врача
9:03
Посольство РФ в США назвало возможную отправку ЗРК Patriot Киеву провокацией
8:54
«Стала много плакать»: от Ахеджаковой отвернулись коллеги из-за ее критики СВО
8:45
Освобожденному от ВСУ поселку Вороново в ЛНР помогают утеплиться к зиме
8:36
«И вы в черном списке»: сын Курбана Омарова «пригрозил» маме заблокировать ее
8:27
Джо Байден заявил о возникшей в мире пандемии «гловид»

Сейчас читают

Военный аналитик Прохватилов заметил британский след в атаках Украины
"Я пообещал ей": Панайотов в будущем году соединится с выросшей красавицей-дочерью Началовой
Что подарить на Новый год для детей разных возрастов?
Эндокринолог Русанов рассказал, от каких видов мяса стоит отказаться, чтобы похудеть

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023