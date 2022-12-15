Без него жизни нет: куда пропала актриса из нулевых Ольга Понизова

Симпатичная девушка с детства мечтала о карьере актрисы. Она уверенно шла к своей цели, достигала определенных высот, но роковая случайность перечеркнула всю будущую жизнь.

Актриса Ольга Понизова, которая обрела популярность и любовь зрителя благодаря сериалам и фильмах в нулевых, могла сделать блистательную карьеру. Но на пике славы словно ушла в небытие. Куда она пропала?

Понизова родилась в 1974 году в Москве. Она с детства мечтала о карьере актрисы и уверенно шла к заветной мечте. Окончила театральное училище, устроилась в театр. А после начала сниматься в кино. Обретя славу, она вышла замуж за Андрея Челядинова, родила сына Никиту и решила посвятить себя семье, пишет KP.RU.

Но вскоре поняла — без работы жить не может, и вернулась в кино. С супругом актриса развелась. Продолжила работать, воспитывать наследника. Жизнь рухнула в 2015 году. 3 июля в Подмосковье в страшном ДТП Никита разбился. Юноше было 20 лет. В тот роковой день он сел в машину к другу Александру, который был изрядно пьян. Выехав на дорогу, водитель на огромной скорости влетел в отбойник. Сын Понизовой погиб на месте, а приятель выжил.

Спустя год Александра судили. Вместо запрашиваемых прокурором сети лет лишения свободы, юношу приговорили только к трем с половиной годам заключения. Мягкий приговор, по словам Челядинова-старшего, связан с влиятельным папой Александра.

После трагедии Ольга Понизова совсем перестала соглашаться на предложения сняться в кино и сериалах. Она не дает интервью, не выходит в свет и в социальной сети не общается с поклонниками. Известно только, что после гибели единственного наследника она занялась благотворительностью.

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