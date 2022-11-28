Была овощем: куда пропала Вера Трофимова из «Одиноким предоставляется общежитие»

Трофимова начала свою карьеру в 1982 году, а через год, когда фильм вышел на экраны, стала настоящей знаменитостью. Но слава продлилась недолго.

Актриса Вера Трофимова, которая сыграла роль Милочки в фильме «Одиноким предоставляется жилье» в 1982 году, могла построить головокружительную карьеру в кино, но из-за страшного события вся будущая жизнь пошла под откос.

Трофимова родилась 13 декабря 1963 года в Пермском крае. Ее папа умер рано, поэтому воспитание дочери легло на плечи мамы. Уже в 19 лет ей впервые представилась возможность сняться в кино. Первыми ее картинами стали «Купальская ночь» и «Детский мир». А спустя год на экраны вышел фильм «Одиноким предоставляется общежитие». Но после оглушительного успеха, произошло ДТП, которое многое изменило.

«Был жуткий гололед. Машину занесло на огромной скорости, она упала в кювет и ударилась в столб. У меня было кровоизлияние в мозг и амнезия», — цитирует признание актрисы KP.RU.

После аварии Трофимовой пришлось заново учиться ходить, говорить, но полностью память к ней так и не вернулась. За всю жизнь актрисе так и не удалось побывать в браке, но в 33 года она познала счастье материнства, родила сына Арсения.

Сейчас Трофимовой 58 лет. Она на пенсии, и живет, по ее словам, очень скромно, при этом ни на что не жалуется. Признается, деньги были бы не лишними, но погружаться в скандалы и склоки на многомиллионную публику никогда не согласится.

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