Джо Байден заявил о возникшей в мире пандемии «гловид»

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Президент вновь ошибся во время своего публичного выступления.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru

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Пандемия коронавируса, которая на время выпала из информационного поля, похоже, разгорается с новой силой. Всемирная организация здравоохранения сообщила о резком росте смертности от ковида — сразу на 10% за неделю.

За это время в разных странах умерли почти 10 тысяч человек. Заразились больше трех миллионов. Заболеваемость растет, в том числе в Америке. О новом витке пандемии заговорил Джо Байден на саммите США-Африка.

Президент попал в неловкую ситуацию — неправильно произнес название болезни. По версии главы Белого дома, мир вынужден бороться с «гловидом». Правда, Байден тут же поправил сам себя.

«Партнерство в глобальной сфере здравоохранения помогает спасать жизни. И противостоять возвращению „гловид“… ковид», — сказал Джо Байден.

Впрочем, в ВОЗ обнадежили: сейчас ситуация с ковидом «существенно лучше», чем в начале пандемии. Глава организации выразил надежду, что режим глобальной чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса, отменят в следующем году.

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Джо Байден заявил о возникшей в мире пандемии «гловид»

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