А где Собчак? Экс-супруга Богомолова Мороз встретит Новый год с его родителями

Режиссер и актриса развелись четыре года назад. Но продолжают тепло общаться и вместе воспитывать общую дочку Анну. Но как нынешняя супруга Богомолова относится к такой тесной связи?

Экс-супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз выразила желание встретить Новый год в компании родителей бывшего. Возлюбленные развелись четыре года назад, но актриса, по ее словам, осталась в теплых отношениях с отцом дочери Анны и его родственниками.

«Сам Новый год с папой, с Викой (жена режиссера Виктория Исакова — Прим. ред.), с Варей (дочь Мороза и Исаковой — Прим. ред.), со свекром и свекровью — Костиными родителями. У нас такая традиция — начинать Новый год у них, потом приезжать к папе. Анька это все обожает», — рассказала знаменитость о своих планах в интервью Федору Бондарчуку..

При этом она не уточнила, приедет ли к родителям Богомолов, но отметила, что надолго задерживаться у родственников экс-мужа не намерена. У нее также в планах новогодние праздники провести вдали от городской суеты, в тишине и покое. Но если бывший муж все же в первую ночь в году все же захочет приехать поздравить маму и папу, как к этому отнесется его нынешняя жена Ксения Собчак? Ведь после развода Мороз и Богомолова поговаривали, именно телеведущая разрушила их семью.

Лишь недавно актриса ответила на все пересуды. По ее словам, не режиссер ее бросил, а она решила уйти из семьи из-за неких личных причин. Она также отметила, что у Константина Богомолова сложный характер, впрочем, как и у нее самой. Каждому приходилось иногда переступать через свои принципы и никто не чувствовал себя полностью счастливым.

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