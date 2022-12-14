Новый скандал? Собчак может заплатить три миллиона из-за камина

Знаменитая журналистка любит зарабатывать деньги, но не спешит их выплачивать.

На телеведущую Ксению Собчак подали иск о взыскании задолженности на сумму три миллиона рублей. Все из-за установки каминного оборудования в доме светской львицы, за которое вовремя не была внесена предоплата. Об этом заявила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Анна Локтева.

«В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере 3 миллионов 30 тысяч 671 рублей», — заявила она ТАСС.

В претензии сообщается, что между сторонами была договоренность: в определенный срок должен быть установлен, настроен и введен в эксплуатацию камин на веранде, в спальне и гостиной. За это со стороны ответчика уже была внесена предоплата. Однако после выполнения всех соответствующих работ, остальную сумму хозяйка так и не перечислила. Теперь образовалась большая задолженность и пени.

Интересно, сможет ли Ксения Анатольевна выплатить все долги? Ранее 5-tv.ru сообщал, что заработавшая популярность на скандалах Собчак получает миллионы в России.