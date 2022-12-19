В чем выгода от «умных» счетчиков для россиян
| Общество 9
Плату за установку приборов учета нового поколения могут включить в квитанции за ЖКХ.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Scholz; 5-tv.ru
Оплату по услугам с «умными» счетчиками в жилых домах могут включить в платежи ЖКУ. Жильцы будут платить за:
- Установку;
- Замену;
- Проверки.
Речь идет о счетчиках воды и тепла. Проработать соответствующую меру поручили Минстрою.
Использование «умных» приборов учета призвано усилить внедрение технологий в сферу ЖКХ и снизить стоимость услуг. Мера избавит граждан от забот по установке и контролю этих приборов учета. Также люди будут защищены от мошенников и неверных показаний счетчиков.
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