В чем выгода от «умных» счетчиков для россиян

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 9

Плату за установку приборов учета нового поколения могут включить в квитанции за ЖКХ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Scholz; 5-tv.ru

Оплату по услугам с «умными» счетчиками в жилых домах могут включить в платежи ЖКУ. Жильцы будут платить за:

  1. Установку;
  2. Замену;
  3. Проверки.

Речь идет о счетчиках воды и тепла. Проработать соответствующую меру поручили Минстрою.

Использование «умных» приборов учета призвано усилить внедрение технологий в сферу ЖКХ и снизить стоимость услуг. Мера избавит граждан от забот по установке и контролю этих приборов учета. Также люди будут защищены от мошенников и неверных показаний счетчиков.

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