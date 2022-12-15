«Атаки и тревоги»: после рождения сына Савельевой понадобилась помощь врача

Знаменитая артистка оказалась не готова к таким эмоциональным сложностям.

Певица и бывшая солистка группы «Фабрики» Саша Савельева давно хотела родить ребенка. Когда мечта сбылась — красавица была на седьмом небе от счастья. Однако у материнства есть свои сложности, к которым вокалистке пришлось долго привыкать.

Малыш родился недоношенным и ему было необходимо набрать вес. Новоиспеченная родительница кормила сына грудью каждые два часа, звезде приходилось вставать даже ночью. После этого у Савельевой начались проблемы с нервной системой.

«Естественно, за пару месяцев нервная система устала: у меня начались панические атаки и тревоги. И я начала искать психотерапевта, с которым можно было бы эти вещи проработать», — приводит ее слова издание StarHit.ru.

Теперь исполнительница прорабатывает психологические барьеры со специалистом. Однако артистка намерена пойти дальше — не просто разобраться в себе, а привести в порядок мысли других. Вероятно, поменять настрой к жизни или помочь с трудным периодом. Певице понравилась тема психологии и она даже записалась на курс.

«Я не просто хожу к психологу, я еще и начала учиться на психолога, так как меня это заинтересовало. Даже не с точки зрения того, как разобраться в себе, а — как замиксовать эту профессию с профессией певицы. Если хорошенько разобраться в этом, можно научиться понимать людскую природу, природу конфликтов», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева намерена вернуться на сцену после «небольшого обрезания».