«Представляю вам себя»: Саша Савельева намерена вернуться на сцену после «небольшого обрезания»

Артистка вернется на сцену не только в другом жанре, но и под новым псевдонимом.

Певица и бывшая участница популярной группы «Фабрика» Саша Савельева заявила о возвращении в музыкальную индустрию. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Я просто сделала небольшое обрезание и получилось все то же звучное SASHA SAVE, долго изощряться не пришлось. Все уже было придумано моим родом. Так что представляю вам себя», — написала певица в своем блоге.

В начале своей карьеры Савельева предпочитала, чтобы ее представляли полным именем, но со времен шоу «Фабрика звезд» она стала известна как Саша, а не Александра.

Поклонники предполагают, что новый псевдоним певицы на английском языке неспроста — возможно, новых русскоязычных хитов у артистки больше не будет. Савельева рассказывала ранее, что записала несколько песен на английском языке.

Саша Савельева долгое время пела в группе «Фабрика» с Ириной Тоневой и Сати Казановой. За уходом из коллектива не последовал оглушительный сольный успех.

Вот уже 12 лет певица замужем за актером Кириллом Сафроновым. В 2019 году у пары появился сын Леон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проблемы со здоровьем у Саши Савельевой.