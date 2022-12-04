«Представляю вам себя»: Саша Савельева намерена вернуться на сцену после «небольшого обрезания»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 113

Саша Савельева вернется на сцену под новым псевдонимом SASHA SAVE

«Представляю вам себя»: Саша Савельева намерена вернуться на сцену после «небольшого обрезания»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка вернется на сцену не только в другом жанре, но и под новым псевдонимом.

Певица и бывшая участница популярной группы «Фабрика» Саша Савельева заявила о возвращении в музыкальную индустрию. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Я просто сделала небольшое обрезание и получилось все то же звучное SASHA SAVE, долго изощряться не пришлось. Все уже было придумано моим родом. Так что представляю вам себя», — написала певица в своем блоге.

В начале своей карьеры Савельева предпочитала, чтобы ее представляли полным именем, но со времен шоу «Фабрика звезд» она стала известна как Саша, а не Александра.

Поклонники предполагают, что новый псевдоним певицы на английском языке неспроста — возможно, новых русскоязычных хитов у артистки больше не будет. Савельева рассказывала ранее, что записала несколько песен на английском языке.

Саша Савельева долгое время пела в группе «Фабрика» с Ириной Тоневой и Сати Казановой. За уходом из коллектива не последовал оглушительный сольный успех.

Вот уже 12 лет певица замужем за актером Кириллом Сафроновым. В 2019 году у пары появился сын Леон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие проблемы со здоровьем у Саши Савельевой.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.77
0.62 64.99
1.16
К каким зависимостям склонны разные знаки зодиака

Последние новости

20:23
Звездные диеты: как питаются Валерия, Алсу и другие, чтобы оставаться в форме
20:06
Врагу покоя не будет: уникальные кадры ночного дежурства бойцов полка «Север»
19:53
Число погибших при взрыве в пятиэтажке Нижневартовска возросло до шести
19:46
В Дагестане расследуют массовую гибель тюленей: кому это выгодно
19:31
Квадратный мэтр: в России предложили следить за подготовкой риелторов
19:23
Задержан подозреваемый в убийстве женщины у храма на юго-востоке Москвы

Сейчас читают

«Ракета пролетела прямо на глазах»: ужасающие последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в Нижневартовске
«Что с мужем было, то и со мной»: избивал ли Удунян бывшую жену Глушакова
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео