В Петербурге задержали друга Барецкого по подозрению в убийстве девушки

Жуткое преступление летом в Подмосковье испугало общественность, кто же виновник трагедии?

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 18-летней петербурженки Софьи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вероятно, именно блогер Вячеслав Поляков (он же Малмыгин — Прим. ред.) причастен к жестокой расправе с юной барышней в подмосковной Балашихе минувшим летом. На теле девушки было обнаружено 15 ножевых ранений.

Известно, что убитая была возлюбленной подозреваемого. Однако их отношения были непростыми: он грубо обращался с любимой и в декабре прошлого года склонял Софью к продаже интимных услуг, хотя та еще была несовершеннолетней.

За это в отношении Полякова возбудили два уголовных дела: вовлечение в занятие проституцией и нарушение неприкосновенности частной жизни. Примечательно, что в медиасфере блогер выступал как ярый «борец с проституцией».

Теперь на Полякове висит еще одно уголовное дело — убийство. Следствие подозревает его причастным к смерти Софьи. За несколько дней до кончины девушка попала на камеры видеонаблюдения в подъезде. Внутрь она заходила с неким мужчиной, который вышел из помещения спустя несколько минут. Вероятно, это и был подозреваемый. После обвинений блогера объявили в розыск.

Стоит отметить, что интернет-мыслитель старался чаще мелькать среди известных лиц. Например, у него есть фото с боксером Дациком, который сидел за погром борделя на Васильевском острове. Когда произошла история с убийством, шоумен Стас Барецкий, когда-то участвующий в драке в баре «Руки вверх», всех уверял в невиновности Полякова. Однако полицейские искали улики и верили только доказательствам.

Потом питерская полиция связалась с уголовным розыском Подмосковья, ведь подозреваемый сразу начал прятаться. Однако нашли звезду интернета именно в северной столице.

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