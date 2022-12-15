«Обломки повсюду»: массированный обстрел ВСУ унес жизни пятерых жителей Донецка

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Подлые удары наносились из РСЗО «Град», ствольной артиллерии и минометов по Донецку, Макеевке, Ясиноватой, Горловке и их пригородам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko; 5-tv.ru

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Донецк этим утром подвергся самому сильному обстрелу с 2014 года. Впервые за восемь лет ВСУ выпустили по городу сразу 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Под ударом оказались несколько жилых районов в центре города. Пострадали рынок, торговый центр, гостиница. Снаряды попали также и в жилые дома. В одном из них в результате попадания снаряда начался пожар. Первым разрушения осмотрел военкор «Известий» Станислав Григорьев.

«Торговый центр „Форум“ на улице Артема. Прямое попадание ракеты в торец здания. Еще одна ракета попала дальше по улице. И еще, как нам говорят, есть попадания дальше — во дворах. Сегодня по жилым кварталам был выпущен полный пакет „Града“. Такого не было уже очень давно. Обломки повсюду, все это разлетелось по всей улице», — сообщает военкор

И буквально в эти минуты мэр Донецка рассказал, что при ударе по центру города снаряд попал в купол Преображенского собора. И начался пожар в здании Донецкого национального технического университета. Так же в результате прямого попадания в жилой дом под завалами остаются люди.

По предварительной информации в результате обстрела погибли пять человек. Еще столько же получили ранения. Пятый канал следит за поступающей информацией.

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