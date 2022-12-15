Генеральная уборка перед Новым годом — пора избавиться от лишнего хлама
Как правильно подготовиться к главному празднику в году?
Фото: www.globallookpress.com / Joko
Чтобы смело вступить в Новый год, сначала нужно очистить дом и избавиться от старого и отжившего. Для этого можно затеять генеральную уборку. Но лучше начать ее как можно раньше. От чего же стоит избавиться?
Старые вещи
Пройдитесь по квартире и внимательно проанализируйте, каким вещам пришло время отправиться в мусорное ведро. После нужно вновь пробежаться по дому и назвать поименно каждую вещь, которую вы решили оставить. Таким образом вы систематизируете свое имущество и утвердите хозяйский статус. Об этом пишет Сибкрай.ru.
Полотенца и постельное белье
Утром перед Новым годом поменяйте все полотенца, переверните матрасы, застелите свежее постельное белье. Полотно — это образ ткани мира, поэтому его стоит поменять на чистое.
Вымыть все
В воду для мытья пола можно добавить соль, эфирные масла хвойных деревьев или цитрусовых. Таким образом вы смоете негатив и создадите в доме праздничную атмосферу.
Скатерть и одежда
К празднику нужно приобрести новую скатерть для стола и красивый наряд для себя.
Продукты и вода
Закупите продукты и воду. Список продуктов и блюд лучше составить заранее, потому что приготовленная впопыхах еда не принесет ни пользы, ни удовольствия. Кроме того, готовить лучше всего в хорошем настроении.
Гости
В Новый год вместе собираются близкие люди. Об этом следует помнить и решить вовремя, с кем вы точно хотите разделить праздник.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно провести первые 12 дней Нового года, чтобы быть счастливым.
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