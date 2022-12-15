Чтобы смело вступить в Новый год, сначала нужно очистить дом и избавиться от старого и отжившего. Для этого можно затеять генеральную уборку. Но лучше начать ее как можно раньше. От чего же стоит избавиться?

Старые вещи

Пройдитесь по квартире и внимательно проанализируйте, каким вещам пришло время отправиться в мусорное ведро. После нужно вновь пробежаться по дому и назвать поименно каждую вещь, которую вы решили оставить. Таким образом вы систематизируете свое имущество и утвердите хозяйский статус. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Полотенца и постельное белье

Утром перед Новым годом поменяйте все полотенца, переверните матрасы, застелите свежее постельное белье. Полотно — это образ ткани мира, поэтому его стоит поменять на чистое.

Вымыть все

В воду для мытья пола можно добавить соль, эфирные масла хвойных деревьев или цитрусовых. Таким образом вы смоете негатив и создадите в доме праздничную атмосферу.

Скатерть и одежда

К празднику нужно приобрести новую скатерть для стола и красивый наряд для себя.

Продукты и вода

Закупите продукты и воду. Список продуктов и блюд лучше составить заранее, потому что приготовленная впопыхах еда не принесет ни пользы, ни удовольствия. Кроме того, готовить лучше всего в хорошем настроении.

Гости

В Новый год вместе собираются близкие люди. Об этом следует помнить и решить вовремя, с кем вы точно хотите разделить праздник.

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