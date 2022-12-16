«Бежать некуда»: какая судьба ждет Ангелу Меркель после ее дружбы с Россией

Куда бежать экс-канцлеру в случае угроз и какие страны ее ждут с распростертыми объятиями?

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно разоблачила истинные цели Минских соглашений и этим очень напугала Европу. Высказывания бывшего политика очень контрастируют с прежними речами и уж тем более с дружескими отношениями, которых ей удалось достичь с президентом России Владимиром Путиным.

Именно налаженный контакт с Россией, напомним, стал той причиной, по которой начали угрожать убийством экс-главе Мид Австрии Карин Кнайсль. Женщине пришлось спешно уезжать из страны.

Может ли повториться такая же ситуация? И что теперь ждет Ангелу Меркель? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Иван Мезюхо рассказал, куда бежать экс-канцлеру в случае угроз и в каких странах ее ждут.

«Дело в том, что Меркель сказала то, что сказала — именно для того, чтобы соответствовать современным политическим трендам в европейской политике. Она, на мой взгляд, сказала полуправду», — говорит эксперт.

Напомним, что бывший канцлер ФРГ заявила, что Минские соглашения не являлись серьезным документом, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине на подготовку к возможному военному развитию.

По мнению Мезюхо, Меркель думала о мирном урегулировании ситуации, но позже стала делать вид что ФРГ не является сторонником Минских договоренностей и, по сути, со своей стороны дала время Украине к новой фазе гражданского противостояния.

«Если взять за чистую монету ее заявление, то якобы она вообще никогда не верила ни в какие договоренности. Я думаю, что это не так. Вообще, симптоматично, что политик, отошедший от дел, должен соответствовать русофобским трендам. Меркель видит, как бывших политических деятелей на Западе преследуют, в отношении них разворачиваются судилища и общественный хейт», — говорит эксперт.

По его словам, Меркель задолго до каких-либо неприятностей сделала заявление о Минских соглашениях, дабы обеспечить себя лояльным общественным мнением и безопасностью.

«В случае какой-то угрозы в отношении Меркель ей-то и бежать некуда», — заключил Мезюхо.

Политолог также сомневается, что она, в случае угрозы жизни, сбежит в Россию. Да и США ее не особо ждут.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как слова Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие к западным политикам.