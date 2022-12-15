Медведева призналась, что после ухода Милохина из телепроекта не спала ночами

Блогер оставил фигуристку в разгаре совместных репетиций и той пришлось бросить все ресурсы на то, чтобы наверстать упущенное.

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева призналась, что тяжело перенесла уход из проекта «Ледниковый период» своего партнера Дани Милохина. Блогер оставил фигуристку в самом разгаре репетиций, не предупредив о своем решении ни ее, ни руководство проекта. Перед спортсменкой стояла почти невыполнимая задача — найти нового участника и наверстать с ним упущенное.

«Из-за ухода Дани Милохина из проекта мы вместе с постановщиками потеряли порядка десяти рабочих дней и в суете искали нового партнера. Это была почти невыполнимая задача. По правилам этого сезона со мной в паре мог стать только один из участников прошлых сезонов», — поделилась призер Олимпийских игр с изданием Газета.ру.

Но Евгении не привыкать к трудностям, которые от и до закалили спортсменку. Изнуряющие тренировки, неудачи, травмы, переживания, бессонные ночи — все это много раз пройдено на пути к мировым рекордам и славе. Просто пришлось включить ресурсы на полную мощность в паре с новым партнером Федором Федотовым.

«Мы катали по два номера за день, делали по три постановки за раз. Тренировались мы в основном по ночам, потому что Федя заканчивал съемочные смены после 22.00 вечера, а приехать он мог где-то в 23.00 или 23.30», — рассказала знаменитость.

В итоге спортсменка и актер, можно сказать, встречали рассветы на льду. Чтобы догнать других участников шоу, требовалось не меньше трех-четырех часов тренировок, и оба выдержали.

«Как-то я приехала домой в 4 утра. Ну я-то ладно, но как это все выдержал Федор, совершенно для меня непонятно. Он же вообще не спал», — призналась Медведева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Даня Милохин сделал провокационное заявление про Украину и украинский язык.