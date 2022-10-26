Милохин бросил Медведеву: «Все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет…»

По словам знаменитости, он никого не хотел подводить, но больше не смог идти против сердца.

Блогер и певец Даня Милохин заявил об уходе из телепроекта «Ледниковый период», На протяжении прошлого сезона он выступал в паре с прославленной фигуристкой Евгенией Медведевой, молодым людям даже приписывали роман, тандем был очень популярен. В этом году звезды снова вышли на лед вместе, но вскоре Милохин принял решение оставить партнершу и шоу. Душа, говорит, больше не лежит.

«К сожалению, покину данное шоу, потому что просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь. Считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то делать его нет смысла», — цитирует блогера 7Дней.ru.

Милохин выразил благодарность каждому, кто был рядом с ним, помогал, тренировал и болел. Известно, что продюсер проекта и хореограф Илья Авербух лично приглашал блогера в новый сезон, для этого даже приехал к нему домой. Исполнитель согласился, но вскоре передумал. Он надеется, что коллеги поймут и простят. Партнерша пока не прокомментировала ситуацию и возможную замену Милохина.

«Люблю Женю Медведеву, люблю Авербуха, люблю всех участников, никого не хотел подводить. Но не могу идти против сердца», — добавил Даня Милохин.

Милохин и Медведева были одними из главных звезд прошлого сезона ледового шоу; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Недавно 20-летний тиктокер попал в еще одну неловкую ситуацию. Он побывал на телевизионном танцевальном шоу в качестве члена жюри и во время съемок впервые услышал, что Сахалин входит в состав России. Местный артист Эрбол Бердикулов объяснил блогеру, что это большой остров и туда даже самолеты летают. Даня сильно удивлялся.

Коллеги Милохина, сгорая от стыда, промолчали, решили не усугублять напряженность момента. Но хореограф проекта Катя Решетникова не удержалась от едкой шуточки. Она попросила у тиктокера телефон — на случай, если загрустит и захочет над чем-нибудь посмеяться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему режиссер Никита Михалков назвал Даню Милохина овощем. В телеэфире кинодеятель в пух и прах разнес кумира молодежи.