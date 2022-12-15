Происшествие в космосе: что известно о повреждении корабля «Союз МС-22»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Роскосмос сообщил о повреждении обшивки корабля «Союз МС-22»

Происшествие в космосе: что известно о повреждении корабля «Союз МС-22»

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Сработал сигнализатор системы диагностики корабля о падении давления в системе охлаждения.

У обшивки корабля «Союз МС-22» были найдены серьезные повреждения. Об этом сообщает Роскосмос.

«По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, сработал сигнализатор системы диагностики корабля о падении давления в системе охлаждения. Проблема была обнаружена при помощи камеры европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA). Космонавт Анна Кикина провела съемку поврежденной поверхности и отправила результаты на Землю.

Именно поэтому было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным.

На данный момент все системы станции и пристыкованного к ней корабля «Союз МС-22» работают в штатном режиме, экипаж находится в безопасности.

Напомним, космонавты Прокопьев и Петелин в четверг должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировали впервые задействовать европейский манипулятор ERA. Кстати, это уже второй перенос работ в космосе, потому что 25 ноября они также не смогли выполнить работу из-за нештатной ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина.

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