Опасно для жизни! Евгению Медведеву «распилили» пополам на льду

Фигуристка шокировала общественность невероятным зрелищем.

Известная фигуристка, чемпионка мира и Европы, Евгения Медведева шокировала публику. Прямо на льду спортсменку и красавицу «распилили» острым предметом пополам, а она встала и поехала. Так бывает, если окажешься в руках настоящего волшебника.

Этот эпизод — часть новой постановки знаменитого тренера и спортсмена Ильи Авербуха, к Новому году он подарит поклонникам фигурного катания сказку «Волшебник страны ОЗ», а главную роль девочки Дороти в ней исполняет Евгения Медведева. К известным фигуристам на этот раз присоединились и цирковые артисты, которым под силу самые невероятные и завораживающие фокусы и трюки.

Как ни пытался зал разгадать секрет волшебника — он так и остался при нем и его ассистентке. Зато зрителю достались непередаваемые эмоции. Вроде, известный фокус, и не такое видели на цирковой арене, а народ замер в тишине, увидев острый предмет в руках мага. Зато бесстрашная Дороти сохраняет спокойствие и улыбку на лице, радостно помахивая ногами, выглядывающими из волшебного ящика. Она-то знает, что добро побеждает зло в самых разных обстоятельствах. Вот и на этот раз уверенность не подвела.

Со своей героиней, наверняка, согласна и сама Евгения. К своим 23 годам какие препятствия только не стояли на ее пути, но воля к победе всегда творит чудеса. Остальным они тоже не помешают, хотя бы к Новому году, хотя бы на пару часов.

К слову, ледовую сказку Ильи Авербуха зритель сможет увидеть в начале нового года, премьера пройдет 2 января. Сейчас же полным ходом идут репетиции шоу, первыми зрителями которого стали журналисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие трудности прошла Евгения Медведева при постановке номеров с новым партнером по «Ледниковому периоду».