Гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на декабрь 2022

Заключительный месяц года — самое подходящее время для того, чтобы разобраться в себе и расставить приоритеты. При этом не стоит забывать, что здоровье является неотъемлемой частью жизни для каждого из нас.

Скоро Новый год! Поэтому важно уделить особое внимание состоянию тела, как на физическом, так и на психологическом уровне. Что советуют звезды представителям каждого знака зодиака — в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

Ирина Павлюкова

Астролог

Эксперт также напоминает, что гороскоп для всех знаков зодиака носит рекомендательный характер. Поэтому если вы чувствуете недомогание, то не стоит заниматься самолечением. Обязательно обратитесь к врачу.

Овен — гороскоп здоровья на декабрь 2022



5-tv.ru

В декабре представителям знака зодиака стоит добавить в жизнь больше физической активности и спорта. Необходимо прислушаться к своему организму и привести его в порядок. Витамины, режим дня скорректируют здоровье и дадут дополнительную энергию.

Таро-гороскоп для Овнов на 2023 >>

Телец — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru

Тельцам стоит уделить особое внимание тому, что забирает у них энергию. Астролог рекомендует постараться отказаться от вредных привычек. Результат не заставит себя долго ждать — ваша жизнь заиграет совершенно другими красками, потому что в здоровом теле, как говорится, — здоровый дух.

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Близнецы — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru

В декабре психоэмоциональный фон Близнецов оставляет желать лучшего. Не перетруждайте себя. Нужно привести организм в равновесие. Этому поспособствует нормализация полноценного восьмичасового сна и умеренная физическая активность.

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Рак — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru



В этом месяце организм Раков поддержат и восстановят восточные практики и медицина — иглоукалывание, чайная церемония, окуривания, гимнастика и комплексы специальных упражнений цигун. Для представителей знака зодиака регулярными должны стать медитации и аффирмации.

Таро-гороскоп для Раков на 2023 >>

Лев — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru



В декабре Львов захлестнет эмоциональная волна, которая негативно скажется на физическом состоянии. Звезды предостерегают представителей знака зодиака, что они будут постоянно ощущать усталость. Стоит как можно больше уделить внимание здоровью, избавиться от вредных привычек и начать ходить в спортзал.

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Дева — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru

Простудные заболевания и сниженный иммунитет — это то, что будет беспокоить и забирать энергию Дев в последний месяц уходящего года. Организм требует отдыха. Необходимо запастись терпением, не затягивать и начать своевременное правильное лечение.

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Весы — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru



В декабре необходимо уделить особое внимание питанию и рациону. Астролог Ирина Павлюкова рекомендует представителям знака зодиака не переедать и не перетруждать желудочно-кишечный тракт. Самое время сесть на диету и начать пить витамины. Это даст энергию и силы.

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Скорпион — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru



Звезды советуют Скорпионам не относиться легкомысленно к возможному легкому недомоганию, усталости. Есть вероятность, что подобный дискомфорт окажется чем-то более неприятным, чем кажется на первый взгляд. Если организм на что-то «намекает», не стоит игнорировать его «подсказки». Если у представителей знака зодиака есть тревожные симптомы, нужно обязательно обратиться к врачу.

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Стрелец — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru



Кому и можно позавидовать в декабре в плане здоровья, так это Стрельцам. Жизненная энергия представителей знака зодиака сейчас на пике. Тем не менее, не стоит переусердствовать с физической активностью. Особенно после 29 декабря, когда все знаки зодиака будут находиться под влиянием ретроградного Меркурия и увеличится риск всевозможных травм.

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Козерог— гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru

Последний месяц года требует от Козерогов действий: регулярные занятия спортом помогут укрепить иммунитет и справиться со многими проблемами. Прямо сейчас звезды советуют представителям знака зодиака начать борьбу со всем, что мешает: может касаться как лишнего веса, так и вредных привычек.

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Водолей — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru

В последнее время вы слишком много думаете и нервничаете. А как говорится, все болезни от нервов. Астролог советует представителям знака зодиака постараться наладить полноценный сон, начать регулярно заниматься спортом, почаще выходить на прогулки на свежем воздухе. Водолеям также стоит постараться переключить внимание на позитив, и жизнь начнет преображаться.

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Рыбы — гороскоп здоровья на декабрь 2022

5-tv.ru



В декабре звезды советуют Рыбам обратить внимание на кости и суставы. Временно нужно избегать резких движений и поднятия тяжестей. Представителям знака зодиака звезды рекомендуют уделить внимание легкой физической нагрузке и обязательно проконсультироваться с опытным специалистом.

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Ранее 5-tv.ru писал, когда делать денежную стрижку в декабре.