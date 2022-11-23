Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023

Зимняя пора — не повод впадать в спячку. Звезды щедры на многообещающие знакомства и романтические приключения.

Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас в эксклюзивном интервью для Пятого канала рассказала, что зима 2022-2023 преподнесет представителям каждого знака зодиака.

Тиана Атлас

Астролог

Любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023 — общая характеристика сезона для всех знаков зодиака

Небесная карта 2022-2023 преподнесет немало приятных сюрпризов. Начинается хоровод светил с движения планеты любви Венеры, которая будет находиться в знаке Стрельца до 10 декабря. Усидеть на месте будет сложно: возникнет острое желание отправиться в путешествие, позвонить всем знакомым, устроить какую-то авантюру. Особенно это ярко проявится у представителей огненной стихии: Овнов, Львов и Стрельцов.

Ретроградный Марс, который начал свое движение 30 октября 2022 года, продлится вплоть до 12 января 2023. Это значит, что все знакомства, которые произошли в этот период, будут весной проигрываться по-другому.

«Мы иначе посмотрим на наших партнеров. С другой стороны, в устоявшихся парах это прекрасная возможность наладить отношения», — прокомментировала астролог Тиана Атлас.

С 10 декабря по 3 января Венера переходит знак Козерога и поддерживает Тельцов, Дев и, конечно, Козерогов. Им планета сулит удачу в любви, деловом партнерстве и деньгах. Для земных представителей знака зодиака ухаживания будут не столько яркими и активными, сколько материальными. Партнеры порадуют подарками, конкретными предложениями и поступками.

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Далее с 3 января по 26 января Венера переходит в свободолюбивый Водолей, благоприятствующий воздушным знакам зодиака — Близнецам, Весам и Водолеям. Правда, им страстей ожидать не стоит. Отношения будут скорее дружескими, чем страстными. Да и знакомств, которые могли бы развиться во что-то более серьезное, тоже не предвидится. Зато значение приобретет коллективная деятельность и манипуляция общественным мнением.

Совершенно противоположная ситуация ожидает Раков, Рыб и Скорпионов, олицетворяющих водную стихию. С 27 января по 19 февраля их захватит вихрь романтики. Этот период покажется воистину волшебным: захочется творить и воплощать мечты в жизнь. Даже те, кто не верит в сказки, обнаружит в себе желание удивлять своего партнера, а одинокие представители знаков зодиака смогут обрести свою половинку.

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И, наконец, с 20 февраля Венера переходит в Овен, снова суля удачу в амурных делах огненным стихиям. Львы, Овны и Стрельцы не только получат много внимания от настойчивых поклонников, но и сами будут активно флиртовать и ухаживать за объектом своих симпатий. Правда, этот страстный период продлится недолго и не обязательно будет иметь продолжение.

Овен — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

Импульсивным Овнам зима сулит бурю страстей. В какой-то момент этому знаку зодиака предстоит обуздать свои порывы, направить энергию в мирное русло и научиться идти на компромиссы. Очень подойдет активная деятельность, поэтому смело берите любимого человека на танцы! Это поможет обоим выпустить пар и укрепить любовную связь.

Кроме того, представителей этого знака зодиака ожидает трансформация сознания, которая будет иметь успех в долгосрочной перспективе. Это судьбоносное решение может касаться, например, оформления брака или долгожданной беременности. Если Овны давно планировали сменить профессиональную деятельность или имидж, то зима — самое благоприятное время.

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Телец — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

Любовные перемены также ожидают зимой мечтательных Тельцов. Если на работе могут возникнуть небольшие трудности, то на любовном фронте все сложится удачно. Ваша привлекательность не останется без внимания. Ожидайте новых поклонников.

Многообещающие знакомства, которые вы завели осенью, уже в декабре могут перерасти в серьезное увлечение. Самое время дарить подарки, ходить на выставки, спектакли, концерты и новогодние огоньки. Культурное времяпрепровождение поможет найти единомышленника.

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Близнецы — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

С конца 2022-го и до 13 января 2023-го ретроградный Марс будет двигаться как раз по знаку Близнецов, поэтому представителям этой воздушной стихии следует не рисковать финансами и здоровьем. На работе удастся укрепить авторитет, а вот романтических приключений не предвидится. Тем не менее, одиноким Близнецам в феврале выпадет шанс встретить свою половинку.

А вот устоявшимся парам, напротив, не понравится нехватка эмоций, из-за чего конфликты могут вспыхнуть на ровном месте. Чтобы добавить красок в любовные взаимоотношения, смело отправляйтесь в путешествие на горнолыжный курорт. Больше всего вас будет вдохновлять интеллектуальное общение с партнером у камина с чашкой какао и жареными зефирками.

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Рак — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023



Этой зимой нерешительные Раки выглянут наружу и захотят общаться. Обитатели водной стихии ощутят острую нехватку спутника жизни, поэтому станут чуть более инициативными в плане отношений. Причем в своем избраннике вы захотите увидеть черты, которые позволили бы вам сбросить с себя груз ответственности и расслабиться. Особенно удача встретить «того самого» улыбнется в феврале одиноким дамам.

Амбициозным представителям этого знака зодиака выпадет возможность продвинуться по карьерной лестнице или даже открыть собственный бизнес, поэтому сил переключиться на любовь может не хватить. Восполнить запасы энергии поможет активный отдых на свежем воздухе. Одевайтесь потеплее — и отправляйтесь на каток. Прогулки с партнером за ароматным глинтвейном и маковыми булочками — то что, вам нужно.

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Лев — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

Царственных Львов ожидают бурные перемены как в карьере, так и в личной жизни. Вы захотите попрощаться с деловыми партнерами, не оправдавших ваших ожиданий, а также поставить точку в полностью изжившихся себя взаимоотношениях. Если предмет любви не захочет выслушивать ваши недовольства, то разрыв неминуем. Львы дадут понять, что не будут работать над союзом в одиночку.

Свободные Львицы могут встретить мужчину мечты и даже получить предложение руки и сердца. Некоторым представителям этого знака зодиака посчастливится связать себя узами брака. В целом, этой зимой ваш природный магнетизм особенно действует на окружающих. Вы интересны противоположному полу, и знаете это. Но будьте осторожнее: завистники постараются распускать про вас сплетни.

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Дева — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023



Девы окажутся зимой в центре внимания. Вам готовы расточать комплименты и дарить щедрые подарки. Одиноким представителям этого знака зодиака повезет встретить состоятельного кавалера, который, возможно, будет старше вас. Но это и к лучшему: легкомысленные связи с безнадежными романтиками и альфонсами пора прекратить и подумать о будущем. Многие холостяки, наконец, захотят связать себя узами брака.

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Проницательные Девы, уже состоящие в отношениях, внезапно увидят все в истинном свете, без иллюзий и розовых очков. Вам откроются неожиданные качества любимого человека, которые вы бы не хотели знать. Побороть в себе склонность к самообману будет весьма сложно, но необходимо. Так или иначе, вы расставите все точки над «i».

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Весы — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

С начала декабря в жизнь Весов войдет романтика, вы непременно почувствуете любовный настрой. Между деловыми поездками найдется время для интересных знакомств. В какой-то момент найти общий язык с противоположным полом станет затруднительно, но не стоит переживать: работа над взаимоотношениями в перспективе принесет много радости.

Главное, не рубить с плеча, а проявить терпение и дать избраннику шанс удивить. Одинокие Весы могут повстречать свою любовь. Будьте инициативны: устройте вечер при свечах. Представители воздушной стихии, состоящие в браке, получат возможность выйти на новый уровень доверия в отношениях. Чтобы не заскучать, выбирайтесь из дома: ходите в гости и на парные свидания. Порадуйте свою половинку билетами в оперу или спектакль. Вам нужны общие воспоминания и эмоции!

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Скорпион — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

Загадочные Скорпионы захотят окунуться в атмосферу волшебства. Одиноким представителям водной стихии выпадет удача обрести многообещающее знакомство. Встречи принесут радость, но не бегите впереди паровоза — серьезное любовное развитие знакам зодиака стоит ожидать только во второй половине этого месяца.

Тем Скорпионам, что уже обрели любовь, следует избегать эмоциональных выяснений отношений. Лучше проявить мягкость и избрать какой-то медитативный досуг, например, собирание пазлов, оригами или игру в настольные игры. Зима — отличное время для семьи. Выходите с любимым человеком и детьми на прогулку в лес, собирайте шишки, посидите у камина с травяным чаем.

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Стрелец — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

Начало декабря станет особенно удачным для Стрельцов. До 10 декабря Венера в вашем знаке зодиака. Как олицетворение огненной стихии, вы сможете неожиданно повстречать человека, о котором мечтали. Причем вас ждут радужные перспективы в отношениях. Ваш шарм и энергетика окажутся заразительными.

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Любовная обстановка в доме у семейных Стрельцов в целом сложится довольно гармонично. Постарайтесь уделить больше внимание своей второй половинке: не обесценивайте старания и чаще благодарите. Отправляйтесь вместе в цирк, театр или кино, чтобы развеяться и получить эмоции.

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Козерог — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

Уже после 10 числа Венера переходит в Козерог, а это значит, что знаки внимания к представителям земной стихии станут более материальными. Ждите подарков и приятных сюрпризов. В целом вихря страстей не предвидится: крепкие отношения станут еще доверительнее, а новые знакомства начнут развиваться неспешно, стабильно и без каких-то эмоциональных бурь.

Также следует ожидать встреч с бывшими возлюбленными, но будьте аккуратными: обдумайте все, прежде чем возобновлять давние связи. Ведь не зря говорят, что, когда человек возвращается из прошлого, он, возможно, хочет отнять у вас будущее. Лучше оглянитесь вокруг. Скорее всего, кто-то уже положил на вас глаз и настроен на любовные проявления, а вы не замечаете. Будьте и сами инициативными. Общайтесь на сайтах знакомств, ходите в музеи, запишитесь на обучающие курсы или фитнес-зал, чтобы найти близких по духу людей.

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Водолей — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

У Водолеевна в любовном гороскопе наблюдается относительное затишье, однако виной тому — вы сами. Одиноким представителям воздушной стихии придется побороть природную недоверчивость и закрытость, мешающие раскрыться новым людям и завязать серьезные связи.

У уже устоявшихся пар может появиться напряженность во взаимоотношениях и накопиться взаимные претензии, из-за того, что каждый занят своими делами. Оторвитесь немного от повседневной суеты и выговоритесь. Вам это нужно. В целом, отношения будут складываться гармонично и без потрясений. Водолеи ощутят тягу к интеллектуальной форме досуга, только помните, что развлекаться лучше не в одиночку. Вместе с любимым запишитесь на курсы, лекции, экскурсии или освойте какой-то навык.

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Рыбы — любовный гороскоп на зиму 2022 — 2023

Творческим Рыбам Венера будет сопутствовать в амурных делах до 20 декабря, а также с 27 января по 19 февраля. В какой-то момент из-за загруженности на работе любовные взаимоотношения могут слегка разладиться, и возникнут мысли о расставании — гоните их прочь! Не рубите с плеча, а поделитесь со второй половинкой своими переживаниями и чаяниями — он останется благодарен за доверие. Увидите — вас захлестнет атмосфера романтики и волшебства.

У женщин-Рыб появится желание украсить дом, изучить дизайн или записаться на курсы флористики. Мужская половина также ощутит тягу к креативу. Поэтому совместите хобби с приятной компанией. Отправляйтесь в театр, на танцы или выставку ремесел. Одинокие Рыбы с высокой вероятностью встретят любовь именно на мероприятиях. Причем отношения с новым избранником сулят этому знаку зодиака крепкий и надежный союз.

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