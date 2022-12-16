Вучич: Сербия введет санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах

Сербия станет поддерживать антироссийские санкции только в том случае, если ее собственные жизненные интересы окажутся под угрозой. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Европа продолжает давить на Белград, чтобы тот поддержал меры против Москвы. Однако государство десять лет жило под ограничениями в 1990–2000 годах, поэтому умеет справляться со сложностями.

«Можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциальные интересы не окажутся под угрозой. Есть опасность, что они окажутся под угрозой, и это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на эфир Радио и телевидения Сербии.

К слову, недавно сербское правительство отправило командующему международных сил под руководством НАТО (KFOR) запрос о возвращении в Косово сербской армии и полиции. По словам президента Сербии, решение об этом приняли единогласно, однако командующий может отклонить запрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, грозит ли военный конфликт Косово и Сербии, ведь ситуация резко обострилась.