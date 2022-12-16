В 2023 году начнется разработка нового ракетного комплекса РВСН в России

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 179

Сейчас у Москвы есть мобильные ракетные комплексы стратегического назначения типа «Ярс» и «Тополь».

В 2023 году начнется разработка нового ракетного комплекса РВСН в России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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В следующем году в России начнется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения с прорывными возможностями по преодолению ПРО. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

На данный момент у ВС РФ на вооружении в РВСН есть мобильные ракетные комплексы стратегического назначения типа «Ярс» и «Тополь», однако скоро этот список пополнится.

«В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования, который будет иметь большую мобильность, чем ПГРК (подвижной грунтовый ракетный комплекс — Прим. ред.) „Ярс“, возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории РФ», — сказал Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда».

В том числе он отметил, что в данное время в Тверской области, в Бологовском ракетном соединении, заступил на боевое дежурство ракетный полк, который обеспечен подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс». В том числе завтра, в день РВСН, заступит очередной полк, оборудованный ракетным комплексом «Авангард» в Ясненском ракетном соединении. Это станет лучшим подарком на профессиональный праздник, уверен генерал-полковник.

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