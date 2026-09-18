Путин заявил об уникальности и надежности российского оружия

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 1 400 0

Глава государства вручил награды работникам оборонно-промышленного комплекса.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин назвал отечественные вооружения уникальными и одними из самых надежных в мире. Об этом он сообщил на церемонии вручения государственных наград сотрудникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Создаются современные и во многом уникальные вооружения и техника, которые по праву считаются не только в нашей стране, но и в мире одними из самых надежных и эффективных», — отметил он.

По словам главы государства, оборонно-промышленный комплекс страны объединяет более пяти тысяч организаций, где трудятся свыше 3,5 миллиона человек. В структуру ОПК входят крупные отраслевые холдинги, предприятия малого и среднего бизнеса, конструкторские бюро и инновационные центры.

Путин подчеркнул, что специалисты отрасли вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности государства, создавая современную технику и вооружения.

Президент также отметил, что работники ОПК и смежных направлений продолжают обеспечивать войска востребованными образцами продукции, которые помогают выполнять поставленные задачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под председательством президента России Владимира Путина состоялось совещание, посвященное экономическим вопросам. В рамках мероприятия рассматривались текущая динамика экономики, исполнение федерального бюджета, инфляционные процессы и положение на рынке труда.

Согласно оценке президента, экономические показатели в целом не отклоняются от сделанных ранее прогнозов. Ожидается, что по завершении 2026 года объем ВВП России увеличится приблизительно на один процент.

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