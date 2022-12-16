Аллергия и клещи: как часто нужно стирать постельное белье

Постельное белье нужно стирать не реже одного раза в неделю. В нем скапливаются частицы пота, мелкая грязь, перхоть и волосы, а также шерсть домашних животных. Это может стать причиной возникновения аллергенов и пылевых клещей в кровати.

Редкая смена постельных принадлежностей может привести к раздражению слизистых оболочек, насморку, слезотечению, астме. Постельное белье стоит стирать при 60-70° или прогладить после стирки на низких температурах. Кроме того, лучше всего использовать бесфосфатные порошки и гели.

Как ранее писал 5-tv.ru, чтобы смело вступить в Новый год, сначала нужно очистить дом и избавиться от старого и отжившего. Для этого нужно как можно раньше затеять генеральную уборку. тром перед Новым годом поменяйте все полотенца, переверните матрасы, застелите свежее постельное белье.

Полотно — это образ ткани мира, поэтому его стоит поменять на чистое. Также постельное белье можно заменить на тематическое, которое связано с зимой или предстоящим Новым годом.