Судьбоносный период: что ждет Россию и мир в 2023 году

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 27

Эксперт отметил, что предстоящий Новый год станет стартом для чего-то грандиозного.

Судьбоносный период: что ждет Россию и мир в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Новый 2023 год станет периодом тяжелых испытаний для всего человечества. Мир разделится на три коалиции, которые будут противостоять друг другу. В год Кролика ожидаются разрешение украинского конфликта, волна безработицы и волнения в Европе. С чем же еще столкнется мир? Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказал экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа.

Как встретить Новый год

По словам экстрасенса, Новый год станет стартом. Очень важно, как его встретите, и кто вас будет окружать в ночь с 31 декабря на 1 января.

«То, с кем вы проведете этот праздник, как накроете стол, с каким настроением отметите — все это задаст направление и повлияет на характер следующего года. По-русски говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь!»", — сказал экстрасенс.

Мехди отметил, что учитывая непростую ситуация в мире, соблюсти все каноны и встретить год в хорошем настроении будет тяжело. Он добавил, что очень важно именно в момент боя курантов надо думать о хорошем. Таким образом следующий год может стать лучше предыдущего. При этом эксперт предупредил, что будущий год станет тяжелым для человечества.

Россия и мир

В год Кролика мир ожидают серьезные политические процессы. По его словам, мир разделится на три коалиции: две из них будут направлены против друг друга, а третья примет нейтральную сторону. У Европы возникнут сложные экономические и политические процессы, из-за проблем с энергетикой наступят холода, ожидается повышение цен на продукты, безработица и волнения.

Вашингтон начнет терять статус мировой державы, у страны появятся финансовые проблемы из-за истощения бюджета страны.

Судьбоносные периоды

В 2023 году также будут три судьбоносных периода, которые повлияют на ход истории. В апреле, мае и июне произойдут серьезные изменения, которые станут решающими для будущего всей планеты. По словам Вафа, в это время усугубится конфликт между Россией, Европой и США, но в начале лета могут быть улучшения. Он подчеркнул, что Россия должна действовать, потому что политика Вашингтона — «воевать чужой кровью».

В этом противостоянии Москве принесет победу только сплоченность народа, жестокость и стопроцентная убежденность в своей правоте. Кроме того, в Киеве начнут понимать, что Европе и США не интересна судьба Украины.

Как ранее писал 5-tv.ru, болгарская ясновидящая Ванга предсказала, что перед новым 2023 годом будут происходить локальные катаклизмы, которые окажут влияние на мировой уклад. В это время в некоторых регионах планеты случатся экологические катастрофы, которые заставят жителей планеты задуматься о том, что действительно важно в жизни.

Ясновидящая также предсказала, что в 2023 году одна из стран начнет тестировать биологическое оружие, от которого пострадает огромное количества населения. Подопытным будут вводить вирусы опасных заболеваний, что приведет к масштабной эпидемии.

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