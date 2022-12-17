Семья важнее: Карл III сделал первый шаг навстречу Меган и Гарри

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Карл III заявил, что готов принять Меган Маркл и принца Гарри у себя на коронации

Семья важнее: Карл III сделал первый шаг навстречу Меган и Гарри

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Christopher Neundorf

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Несмотря на все скандалы, Карл III решил достойным образом ответить молодой паре.

Скандал скандалом, а семья важнее. Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри, все-таки были приглашены на коронацию короля Великобритании Карла III в 2023 году. Об этом сообщает издание Sky News.

Известно, что официальные приглашения на историческое событие гостям пока отправлены не были, но монарх решил известить своего сына о том, что готов принять их вместе с Меган Маркл у себя в поместье в этот знаменательный день.

Это выглядит очень достойным поступком со стороны Карла III, ведь после выхода новой документальной ленты о Меган Маркл и принце Гарри, многие говорили, что связи с королевской семьей были потеряны навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока молодые не принесут свои извинения.

В частности, в фильме «Гарри и Меган», судя по трейлеру, должны были содержаться нападки на королевскую семью. Однако после выхода нескольких серий, многие критики заявили, что картина вовсе не оправдала их ожиданий и никаких скандальных заявлений там пока не было. Более того, многие журналисты даже сказали, что фильм оказался крайне скучным и нудным.

Недавний опрос жителtй Великобритании показал, что почти половина считает, что Гарри и Меган должны лишить королевских титулов, а 42% отметили, что Гарри больше не должен быть в очереди на престолонаследие.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда Меган и Гарри пришла в голову мысль уехать из Великобритании навсегда в Америку.

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