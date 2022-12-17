Русофобная плотина прорвана: финны посетили российский балет «Щелкунчик»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 15

Журналист Хейсканен: постановка «Щелкунчика» в Хельсинки — ступенька к налаживанию отношений с РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Зрители смогут увидеть постановку сказки главной труппы финского Национального балета, а также студентов, которые интерпретируют свою версию.

Финны посетили российский балет «Щелкунчик» композитора Петра Чайковского, который проходит в Хельсинки. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru сообщил журналист Кости Хейсканен. Собеседник уточнил, постановки запрещались с февраля. Запреты касались граждан России и тех, кто имеет двойное гражданство.

«Мы видим, что русофобная плотина прорвана, жители европейских стран очень соскучились по российской культуре, которую пытались запретить практически во всей Европе», — сказал Хейсканен.

По словам, публициста, зрители смогут увидеть постановку «Щелкунчика» главной труппы финского Национального балета, а также студентов, которые интерпретируют свою версию знаменитой сказки. Хейсканен добавил, что просмотр является огромной радостью.

«Это для нас, друзей России, огромная радость. Большая ступенька к налаживанию российско-финских культурных отношений», — добавил журналист.

В сказке сыграл петербуржец Сергей Попов, который раньше был солистом Мариинского театра, и с 2015 года — звезда финского Национального балета. Артист сыграл Дроссельмейера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему для Финляндии важно сотрудничать с Россией.

-5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 декабря

Последние новости

19:16
Русофобная плотина прорвана: финны посетили российский балет «Щелкунчик»
19:02
Цзю — об умершем Белове: «Без него никто бы не узнал, кто такой Костя Цзю»
18:48
Кто выиграет в финале ЧМ-2022: мнение спортсменов и звездных болельщиков
18:34
Брухунова показала себя полуобнаженной: «Такого вы еще не встречали»
18:29
«Якобы бьюти-консультант»: зачем Боня предложила помощь Шишковой
18:20
«Тренировочные лагеря»: как Качиньский готовится к взятию Киева

Сейчас читают

Европейский политолог: жители ЕС погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
SHAMAN объяснил причины обнародования имени второй жены
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023