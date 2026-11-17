В память о скончавшемся после РФ в США Александре Дарчиеве музей Атланты вывесил российский флаг. Об этом сообщила дипмиссия в Вашингтоне.

«Исторический музей города Атланты Millennium Gate по инициативе председателя комиссии США по изящным искусствам Р. Кука-мл вывесил российский флаг на своем здании», — сказано в сообщении посольства в Telegram-канале.

Дарчиев и Кук неоднократно встречались лично. Они, в том числе, работали над восстановлением культурно-гуманитарных связей России и США.

Посол скончался 11 ноября 2026 года. Ему было 66 лет. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Александр Никитич умер в Москве. Причиной его ухода стало хроническое заболевание. Дарчиев продолжал работать даже во время тяжелой болезни. Он был специалистом с большой буквы, который передавал свой опыт молодому поколению дипломатов.

Церемония прощания с Александром Дарчиевым прошла в Москве 14 ноября. Проститься с дипломатом пришли его родные, коллеги и друзья. Среди присутствующих были замечены и Мария Захарова, и помощник президента России Юрий Ушаков.

Александр Дарчиев появился на свет 14 мая 1960 года в Венгрии. В 1992 году он поступил на дипломатическую службу. В разные годы Александр Никитич работал в российском посольстве в США, возглавлял департаменты Северной Америки и Северной Атлантики МИД, а с 2014 по 2020 год занимал пост посла России в Канаде. В марте 2025 года дипломат возглавил российскую дипмиссию в Вашингтоне.

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